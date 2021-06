“Cercasi per una femminista supponente con capelli corti e piercing un uomo femminista che non scoreggia, non rutta, e possiede una fattoria di almeno 20 acri per invertire abilmente gli stereotipi di genere nel mercato matrimoniale indiano. Deve essere bello, ben fatto, figlio unico di 25-28 anni con un’attività stimata e che sappia cucinare”. Questo annuncio pubblicato nei giorni scorsi contemporaneamente sui 12 principali giornali indiani sta facendo il giro del mondo, rilanciato dalla Bbc che ha voluto approfondire la cosa. Il messaggio è infatti diventato virale dapprima sui social, dove moltissime donne l’hanno ricondiviso, solidarizzando con la richiesta.

La Bbc ha quindi scoperto che in realtà si è trattato di uno scherzo tra un fratello, una sorella e la sua migliore amica. Utilizzando l’indirizzo e-mail pubblicato nell’annuncio, il quotidiano inglese è riuscito a rintracciare la “femminista d’opinione” – Sakshi – e suo fratello Srijan e la sua migliore amica Damyanti, che hanno avuto l’idea in occasione del 30esimo compleanno di una di loro. Interpellata dalla Bbc, la donna ha spiegato che parecchie persone, una sessantina per la precisione, le hanno risposto: “Compiere 30 anni è una pietra miliare, soprattutto a causa di tutte le conversazioni nella nostra società sul matrimonio. Quando compi 30 anni, la tua famiglia e la società iniziano a fare pressioni su di te per sposarti e sistemarti. Molti pensavano che fosse uno scherzo e lo hanno trovato divertente”, ha spiegato.

Ma c’è stato anche un uomo ha scritto dicendo che il candidato perfetto poiché era “docile e per niente supponente” e una donna che le ha scritto ringraziandola per l’annuncio e le ha detto: “Anche io sono questa persona“. Ovvio, non sono mancate le critiche: c’è chi l’ha bollata come una “cercatrice d’oro” e chi l’ha insultata. “Tutte le femministe sono delle idiote”, la ha apostrofata qualcun altro.

Ma la giovane non si è pentita di quell’annuncio: “Gli uomini chiedono sempre spose alte, belle e magre, si vantano della loro ricchezza, ma quando le cose sono cambiano, non possono sopportarlo. Come potrebbe una donna stabilire tali criteri? Presumo che le persone che si attivano siano le stesse che pubblicano questo tipo di annunci del tipo cerca una sposa magra, bionda e bella in primo luogo”, ha concluso alla Bbc.