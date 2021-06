“Credo sia necessario trovare una situazione quanto prima perché tutto questo non fa bene né a noi, né a Beppe né al Movimento. Io spero di vedere questo statuto di cui si parla perché ancora non si è visto”. Lo ha detto il deputato M5s, Sergio Battelli, commentando le tensioni tra l’ex premier e il fondatore del Movimento, dopo la conferenza stampa di ieri. “Da Conte ci sono stati toni duri. A me le parole ‘padre padrone’ non piacciano. Beppe Grillo è sicuramente una figura carismatica che ha portato da zero il Movimento fino a quello che è oggi. Ci vuole una soluzione ma non sarà facile perché i toni si sono accesi. Spero si trovi una soluzione al più presto e non si vada allo scontro frontale perché questa situazione non fa bene a nessuno”