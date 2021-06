“Nell’approssimarsi all’appuntamento per il lancio del nuovo corso con Beppe Grillo sono emerse diversità di vedute su alcuni aspetti fondamentali. È emerso un equivoco di fondo: io credo che non abbia senso imbiancare una casa che ha bisogno di profonde ristrutturazioni. L’ho sempre detto, non mi sarei mai prestato ad un’operazione di facciata, di puro restyling”. Lo ha detto Giuseppe Conte nella conferenza stampa, convocata al Tempio di Adriano a Roma per parlare delle sue condizioni per andare avanti nella rifondazione del Movimento