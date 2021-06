Beppe Grillo “decida se essere il genitore generoso o il padre padrone”. Giuseppe Conte, davanti ai giornalisti convocati al Tempio di Adriano, ha rivolto un vero e proprio appello al garante del Movimento e “all’intera comunità M5s”, perché non si blocchi la “profonda ristrutturazione” del progetto. Tre giorni dopo aver subito gli attacchi del fondatore davanti all’assemblea dei parlamentari, l’ex premier ha deciso di replicare pubblicamente. Non ha chiesto, come anticipato da alcuni retroscena, le scuse pubbliche di Grillo: ha evitato con attenzione di cadere sulla sfera personale e si è limitato a chiedere che non venga interrotta la rifondazione che lo stesso garante gli chiese di mettere in pratica solo il 28 febbraio scorso. “A Beppe dico che non ne faccio una questione personale, lui sa bene che ho avuto e ho rispetto per lui. Ma non possono esserci ambiguità“. Ha liquidato frasi come “Conte deve studiare la storia M5s” o “è lui ad avere bisogno di me” e “sono un garante, non un coglione” a semplici battute e chiesto di fatto di voltare pagina. “Non è certo una battuta irriverente o sgradevole che mi preoccupa. Per fortuna ho senso dell’ironia e a queste affermazioni so rispondere a tono, come nella telefonata che abbiamo avuto ieri”. Quindi, ha annunciato quello è che l’ultimo e unico spiraglio di trattativa: domani 29 giugno consegnerà a Beppe Grillo e poi a Vito Crimi il suo progetto di riforma dello statuto del Movimento e chiederà che sia votato al più presto dagli iscritti M5s.

La strada è ancora quella del dialogo, ma ora la parola spetta a Grillo: solo il garante può decidere se si va avanti e si archiviano le divergenze o se le distanze sono insormontabili. Nel frattempo Conte ha detto di non aver in mente soluzioni alternative. “Chi mi conosce sa che non ho doppie agende. Se lavoro anima e corpo a un progetto lo faccio con trasparenza. Nel cassetto non ho piano B“, ha assicurato. In realtà sono in tanti a pensarci in queste ore: se il compromesso tra i leader fosse impossibile, una parte consistente dei parlamentari (e non solo M5s) si aspetta che l’ex premier scelga di fondare un suo progetto politico. Ipotesi che al momento Conte ha escluso categoricamente. E se la sua offerta non sarà accettata? “Valuterò cosa fare”. Ma le sue condizioni, questo lo ha dichiarato, restano imprescindibili per restare a lavorare con il Movimento: “Io ho parlato con tutti, sono passati quattro mesi, la comunità M5s ormai non ce la fa più, è sfibrata, dobbiamo mettere un punto fermo“.

“Le diversità di vedute con Beppe” – La cornice scelta da Conte per parlare è la stessa dove Luigi Di Maio, un anno e mezzo fa, annunciò le sue dimissioni da capo politico. E da quel momento i 5 stelle ancora non sono riusciti a portare a termine la successione. L’ex premier ha esordito spiegando il perché la decisione di convocare una conferenza stampa e non presentarsi come prima cosa davanti ai parlamentari. “Ho sempre ispirato la mia azione politica a criteri di trasparenza”, ha detto, “spiegare in modo chiaro e franco le situazioni credo sia la premessa fondamentale per aumentare il vincolo di fiducia tra politici e cittadini”. Quindi ha iniziato ripercorrendo le tappe delle ultime settimane e spiegando cosa, secondo lui, è andato storto nel percorso intrapreso con Grillo. “Nell’approssimarsi all’appuntamento per il lancio del nuovo corso con Beppe Grillo sono emerse diversità di vedute su alcuni aspetti fondamentali”, ha detto. “E’ emerso un equivoco di fondo: io credo che non abbia senso imbiancare una casa che ha bisogno di profonde ristrutturazioni. Beppe mi è sembrato ritenere che vada bene così com’è, salvo alcuni moderati aggiustamenti. Ma io non mi sarei mai prestato a un’operazione di facciata, di puro restyling. Al Movimento servono forti cambiamenti”. Ma la strada delle piccole modifiche, per Conte, non è accettabile: “Io non posso assumere una decisione solo con il cuore se la mia testa mi suggerisce che il percorso è sbagliato. Non posso prestarmi ad un’operazione in cui non credo”, ha detto. “Questa mia franchezza non nasconde arroganza, è dovuta all’affetto per il M5s. La mia posizione nasce da un ragionamento secondo cui, dopo la fase di crescita del Movimento, oggi rischiamo di entrare in una fase di declino se non rilanciamo in modo nuovo la forza” dei 5 stelle.

Il nodo cruciale, lo ha riconosciuto lo stesso Conte, è la gestione della leadership e la diarchia obbligata che si creerebbe se il garante non fosse pronto ad accettare modifiche. “Una forza politica che ambisce a guidare il Paese”, ha detto, “non può affidarsi a una leadership dimezzata. Sono stato descritto spesso come uomo delle mediazioni, ma su questo aspetto non possono esservi mediazioni, serve una leadership forte e solida, una diarchia non può essere funzionale, non ci può essere un leader ombra affiancato da un prestanome e in ogni caso non potrei essere io”. Un attacco molto netto alle richieste di Grillo che invece insiste nel chiedere che il ruolo di garante venga preservato e che possa avere l’ultima parola in qualsiasi circostanza.

La riforma del M5s – Conte ha anche chiarito come ha portato avanti il processo di riforma negli ultimi quattro mesi. Ed è partito dal 4 febbraio scorso, giorno dell’addio a Palazzo Chigi e giorno in cui si rivolse proprio ai 5 stelle: “Quando dissi agli amici del M5s ‘io ci sono e i ci sarò’. Confesso che non avevo un’idea di impegno preciso”, ha detto. “Fu una frase di affetto e riconoscenza per la lealtà e la reciproca fiducia tra noi. Pochi giorni dopo Beppe Grillo mi chiese di entrare nel Movimento. Poi mi invitò al Forum, dove rifiutai di entrare nel M5s ritenendo che una mia investitura a freddo fosse un’operazione del tutto inadeguata“. A questo proposito, “il confronto all’Hotel Forum con Grillo fu molto schietto. Ho elencato alcune carenze, ambiguità che impediscono le grandi potenzialità di questa forza politica che potrebbero dispiegarsi appieno. Ho illustrato una serie di innovazioni secondo me indispensabili”.

Dall’incontro all’Hotel Forum, il 28 febbraio scorso, “ci siamo lasciati con il mio impegno a elaborare un progetto di riforma del M5s, che una volta condiviso ci avrebbe fatto partire con il piede giusto. Ho iniziato quindi a lavorare ad una sfida complessa, ma anche stimolante. In questi quattro mesi ho studiato tanto, ho studiato gli Statuti del M5s, ho ascoltato suggerimenti di parlamentari, sindaci e singoli iscritti”. E questo perché, ha aggiunto, “abbiamo bisogno di un campo largo. Dobbiamo lavorare nel rispetto delle reciproche autonomie con tutte le forze che fin qui si sono mostrate concretamente sensibili al nostro slancio innovatore. Questo è il momento in cui l’intera comunità 5 Stelle deve assumersi la responsabilità delle proprie scelte. Il mio l’ho fatto“.

L’ultima possibilità di mediazione ora, sarà sui documenti. “Ho avuto un fittissimo scambio di mail con Grillo, ho accolto un buon numero delle sue osservazioni“, ha detto Conte. “Le altre non possono accoglierle, perché alterano questo disegno e creano confusione di ruoli e di funzioni. Domani mattina consegnerò i documenti frutto del mio lavoro dapprima a Grillo e poi a Crimi chiedendo che siano diffusi alla comunità. Sono condizioni imprescindibili del mio impegno“. Resta da capire ora che ruolo avrà Grillo in questa nuova visione: “Beppe sa bene che ho avuto e avrò sempre rispetto per lui. Spetta a lui decidere se essere il genitore generoso che lascia crescere la sua creatura in autonomia o il genitore padrone che ne contrasta l’emancipazione. Per lui c’è e ci sarà sempre il ruolo di Garante, ma ci sarà distinzione tra la filiera di garanzia e la filiera degli organi di politica attiva al cui vertice ci deve essere il leader politico e la filiera di controllo”.

“Certo che ci confronteremo con Beppe Grillo, anche ieri abbiamo avuto un lunghissimo scambio e continueremo ad averlo indipendentemente dalle decisioni che verranno prese. Conserverò il sorriso comunque andranno le cose con gli amici del M5s e con Grillo”. Se si può convivere con il carisma di Grillo? “Io se ho detto che auspico un coinvolgimento di tutta la comunità incluso Grillo – e penso che Beppe ci ascolti – io credo e sono convinto che Grillo resti un perno di questo soggetto, a dispetto che si voti o no sulla mia proposta”.