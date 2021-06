Damiano e Thomas si baciano in diretta tv e invocano “pari diritti per la comunità lgbtq”. È stato un vero e proprio Maneskin show quello andato in scena sabato sera sulla tv pubblica della Polonia: Damiano David e il chitarrista Thomas Raggi si sono scambiati un bacio a favor di telecamere. Un gesto simbolico che arriva nel mese dei Pride per dimostrare il loro sostegno alla comunità Lgbtq in un Paese che non tutela i loro diritti, anzi, esistono addirittura delle “zone Lgbtq-free”.”Pensiamo che a tutti dovrebbe essere permesso di farlo senza alcun timore. Pensiamo che tutti dovrebbero essere completamente liberi di essere chi ca..o vogliono. Grazie Polonia. L’amore non è mai sbagliato“, ha detto Damiano tra gli applausi del pubblico presente all’evento. E per rafforzare il messaggio, la band ha poi condiviso sui social il video del momento.

