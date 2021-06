Continua inesorabile l’erosione della Collina del Caos, ad Agrigento. L’allarme è stato lanciato dall’associazione Mareamico Agrigento, che in un comunicato ha fatto sapere: “L’erosione marina e il dissesto idrogeologico costituiscono un mix esplosivo per la collina che ha dato i natali a Luigi Pirandello, che arretra a una velocità di due metri l’anno“. Il rischio di un disastro idrogeologico è concreto. Le case limitrofe e la strada statale 640 che passa sopra la collina a meno di dieci metri dalla frana potrebbero crollare in mare causando danni ingenti.