Skin mamma a 54 anni. La cantante degli Skunk Anansie ha dato l’annuncio su Instagram pubblicando una tenera foto abbracciata alla compagna incinta, la scrittrice canadese 44enne Rayane Baron, nota con il nome d’arte di Ladyfag: “Diventeremo mamme e siamo eccitatissime“, ha scritto Skin. Lei e la compagna sono fidanzate da 4 anni e avrebbero dovuto sposarsi lo scorso settembre ma le nozze sono state rimandate a causa dell’emergenza Covid: adesso aspettano il loro primo figlio e, come come traspare dai loro volti radiosi nello scatto pubblicato sui social, sono al settimo cielo.

Skin è già stata sposata con Christiana Wyly, figlia del miliardario americano Sam Wyly: le nozze erano state celebrate in Italia nel 2013 ma dopo 2 anni si erano separate. Nel 2017 ha poi conosciuto Rayane Baron, scrittrice, artista e giornalista, originaria di Toronto, in Canada: ha iniziato la sua carriera con un negozio di abiti vintage e da lì è diventata una delle principali animatrici dei movimenti culturali canadesi. Poi si è trasferita a New York e ha iniziato un nuovo percorso con il nome d’arte Ladyfag: attualmente collabora con la rivista Paper, Candy Magazine, 25 magazine, Rolling Stone, Out, Interview e Hunter.