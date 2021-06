Selvaggia Roma nel cast della Casa di Carta? Si scatenano le ipotesi dopo che qualche ora fa l’ex concorrente del Grande Fratello Vip e di Temptation Island ha pubblicato su Twitter una foto in compagnia dell’attore serbo Darko Perić, che nella serie Netflix interpreta “Helsinki”. “E l’altro giorno con noi il my friend Darko. #Helsinki”, ha scritto la showgirl nella didascalia del tweet accanto allo scatto che li ritraeva a pranzo insieme nella Capitale. Non si conoscono i motivi dell’incontro tra i due, probabilmente una semplice uscita tra amici: il prossimo autunno uscirà infatti la quarta stagione della serie tv cult, motivo per cui sembra al momento improbabile una partecipazione di Selvaggia Roma nel cast de La Casa di Carta.

