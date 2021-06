La loro amicizia aveva fatto sognare i fan del Grande Fratello Vip, eppure adesso sembra che qualcosa non vada più per il verso giusto. Stiamo parlando di Tommaso Zorzi e Francesco Oppini. Stando a quanto riportato da Libero, durante un evento a Milano, i due si sarebbero “salutati a stento”. Cosa potrebbe essere accaduto?

Attraverso una diretta Instagram, il vincitore dell’ultima edizione del reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, ha voluto fare chiarezza: “Non ho litigato con nessuno, non ho litigato con Francesco. Mi scoccia anche parlare di questa roba“. Dunque, caso chiuso? Il figlio di Alba Parietti, al momento, ha preferito non commentare anche se, su Instagram, ha pubblicato una storia in cui fa la linguaccia e la canzone di sottofondo è Zitti e Buoni dei Maneskin. “La gente purtroppo parla, non sa di che caz*o parla“, canta Damiano nel ritornello pubblicato da Francesco. Che sia una frecciatina?