Sono ormai diversi anni che Elisabetta Canalis, la showgirl e conduttrice sarda, vive negli Stati Uniti. Precisamente a Los Angeles, insieme al chirurgo italo-americano Brian Perri, con cui è convolata a nozze nel 2014 ed ha avuto una figlia, Skyler Eva (6 anni). Adesso però, sarebbe pronta a tornare in Italia. O almeno questo è quanto riportato da Novella 2000, secondo cui Elisabetta Canalis è stata scelta per condurre un programma televisivo.

Il format è Vite da copertina, in onda su TV8 e già condotto in passato da Alda D’Eusanio, Elenoire Casalegno, Giovanni Ciacci e Rosanna Cancellieri. Sono 7 anni che Elisabetta Canalis non conduce un programma, era infatti il 2014 quando presentò Zelig, su Italia 1. Che stesse bollendo qualcosa in pentola, si era già capito. Negli ultimi mesi la showgirl è venuta a far visita in Italia: a fine marzo a Roma, per girare lo spot dell’acqua minerale San Benedetto, poi lo scatto durante una colazione italiana nel cuore di Milano, dove probabilmente rimarrà in pianta stabile. Adesso l’indiscrezione sul futuro lavorativo. Sarà tutto vero? Lei, al momento, ha scelto la via del silenzio.