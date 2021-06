“Caro Giangavino te ne sei andato in punta dei piedi“. Con queste parole Gianluigi Nuzzi ha annunciato su Instagram la morte del giornalsita Giangavino Sulas, nella mattinata di oggi 25 giugno. Il conduttore di Rete 4 ha poi continuato: “Uomo gentile, cronista di altri tempi, senza mai rinunciare a esprimere le tue idee, talvolta in solitudine. Questo nostro mestiere significa anche ironia, autoironia sulla commedia della vita e tu ne sei maestro. E per questo non uso il verbo al passato perché le tue lezioni rimarranno sempre. Grazie”.

Ospite di diverse trasmissioni televisive, in particolare proprio di Quarto Grado, Giangavino Sulas ha combattuto fino all’ultimo. Stando a quanto riportato da Il Giorno, infatti, il giornalista 78enne era ricoverato in ospedale già da giorni. Per tutta la vita ha svolto il mestiere di cronista con passione e dedizione e i telespettatori lo ricordano con affetto sui social: “Purtroppo si vedeva negli ultimi interventi che non stava bene! Nonostante ciò ha sempre detto la sua fino alla fine con grande passione ed ardore! Un gran dispiacere questa notizia”, si legge tra i tanti messaggi di cordoglio. E ancora: “Avevo capito che stava combattendo. Persona discreta e perbene”.