Antonio Fiordispino, in arte Stash, è indagato per ricettazione di auto di lusso. Lo riporta Fanpage. Il Pm della procura di Milano, Giovanni Polizzi, ha aperto una pista secondaria sull’indagine del caso di Sonia Carapezzi, condannata a 1 e 6 mesi per aver sottratto 3 milioni dalla ditta Air Protech di Magenta. E cosa c’entra in tutto questo il cantante dei The Kolors?

Sembra che i due siano amici e che lui abbia sottoscritto contratti per il noleggio di due Ferrari e una Maserati pagando attraverso conti riconducibili proprio alla Air Protech. Il legale del frontman del gruppo vincitore di Amici 14 ha rotto il silenzio e ha rigettato l’accusa facendo sapere che il suo assistito sarebbe “del tutto all’oscuro delle varie attività illecite di Sonia Carapezzi”. Per il momento il cantante non ha commentato.