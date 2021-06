“Mi avete insegnato a lottare, a non mollare mai, a mettere il cuore in tutto ciò che si fa… Ora è con la stessa determinazione che dovremo affrontare questo momento difficile insieme… Papà ti amo. P.S. non amo parlare di cose private, questa volta l’ho fatto per farti una dedica pubblicamente…“. Con queste parole Filippo Bisciglia ha parlato del suo amore per il padre e del momento complicato che stanno affrontando. Il post su Instagram è accompagnato da una foto del conduttore bambino insieme a mamma e papà. Immediata la solidarietà dei follower.

