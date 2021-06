Il settimanale Nuovo è ‘sceso in campo’ per scovare il vero padre del principe Harry o quantomeno per stabilire che non si tratta di Carlo. Avete letto bene: con la consulenza del criminologo Ezio Denti è stata pubblicata una perizia biometrica fatta sul volto del principe, e su quelli di Carlo e James Hewitt, presunto amante di Diana. Ebbene, secondo Denti “sul suo viso c’è scritto che il vero padre non è Carlo”. Da qui le ipotesi che il rapporto non idilliaco tra i due dipenda proprio da questo. Intanto Harry continua la sua vita a Los Angeles con Meghan Markle, lontano dalla famiglia reale e la ‘tensione’ accumulata negli ultimi mesi tra le due parti non sembra sciogliersi.