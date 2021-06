Il bassista dei Blink-182 Mark Hpppus ha annunciato su Instagram di avere un cancro. “Un trattamento per il cancro, grazie“, ha scritto a sorpresa pubblicando una sua foto in ospedale, con la flebo attaccata al braccio. Hoppus ha scoperto la malattia qualche mese fa ma fino ad ora ha voluto mantenere il massimo riserbo: “Negli ultimi tre mesi sono stato sottoposto a chemioterapia per un tumore – ha quindi spiegato il musicista 49enne -. Ho il cancro, fa schifo e ho paura, e allo stesso tempo ho la fortuna di avere dottori incredibili, famiglia e amici che mi aiutano a superarlo”. La sua battaglia è ancora lunga: “Ho ancora mesi di terapia davanti a me, ma sto cercando di rimanere fiducioso e positivo. Non vedo l’ora di essere libero dal cancro e di vedervi tutti a un concerto nel prossimo futuro. Con affetto”.