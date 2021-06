“I successi nell’azione di contrasto al virus sono il frutto di una leale collaborazione che ha coinvolto tutti gli attori istituzionali nella valorizzazione dei rispettivi ruoli”. Lo ha detto il presidente Sergio Mattarella incontrando una delegazione della Conferenza delle regioni. Il capo dello Stato ha tenuto a precisare che “la pandemia non è ancora stata sconfitta in modo definitivo, l’impegno dovrà proseguire anche per la ripresa dell’economia”.