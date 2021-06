Una bimba di due anni seduta in bilico sul balcone della sua casa al primo piano di un palazzo in zona Primavalle, alla periferia di Roma, è stata salvata ieri pomeriggio dalla polizia. A dare l’allarme un passante che, vedendo la piccola a rischio, ha subito chiamato i soccorsi. Immediato l’intervento degli agenti che, salendo sul tetto dell’auto di servizio, e reggendosi uno sulle spalle dell’altro, hanno raggiunto la finestra e tranquillizzato la piccola, mettendola al sicuro. Secondo quanto si è appreso, in casa c’era la madre che stava dormendo. Poco dopo è arrivato il padre a cui è stata affidata la bambina.