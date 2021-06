“Sono sceso dall’auto per un malore, ho sentito dei lamenti e così l’ho trovato per caso”. Così Giuseppe Di Tommaso, l’inviato de ‘La Vita in Diretta‘ che ha ritrovato il piccolo Nicola Tanturli, scomparso dalla sera di lunedì 21 giugno dalla sua casa colonica nei boschi di Palazzuolo sul Senio (Firenze), nell’Alto Mugello, racconta all’Adnkronos quei momenti. “Ho urlato ‘Nicola’ e ho sentito lui che diceva ‘mamma’. La mia troupe non mi credeva, sembrava il lamento di un capriolo. Quando l’ho visto aveva la maglietta piena di graffi ma stava bene. Appena ci ha visto è scoppiato a piangere”.