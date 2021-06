“Dovremmo farlo”. “Cosa?”. “Vuoi sposarmi?”. Ed è arrivato il “sì” di Lisa. Non un “sì” qualunque perché lei, con l’uomo che davanti alla tv, guardando un matrimonio, le ha chiesto di sposarsi si è già sposata 20 anni fa. Quella raccontata dal Washington Post è una storia d’amore nella quale chi vive situazioni simili potrà riconoscersi. I protagonisti sono Peter e Lisa Marshal, Massachusetts, 59 anni lui, 54 lei. Peter tre anni fa si è ammalato di Alzheimer e di demenza senile. Da allora pensa che Lisa non sia sua moglie ma la sua badante, una badante che ama. E lei, Lisa, lo lascia fare. Ha accettato una proposta di matrimonio sapendo che poi lui avrebbe dimenticato ma a non scordarsene è stata lei, che ha organizzato tutto. “Quando ho scoperto della malattia è stato devastante. Ho fatto del mio meglio per rimanere positiva e vivere alla giornata. Non voglio avere rimpianti”. Lisa si è fatta aiutare dalla figlia Sarah per i preparativi delle nozze: “Il mio patrigno Peter mi è stato vicino nei momenti più difficili e mia madre è la mia migliore amica”. Sarah ha una società che organizza matrimoni e tutti i suoi collaboratori hanno aiutato Peter e Lisa gratis. Peter era felice, questo ha raccontato Lisa. “Una fiaba”.