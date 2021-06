“Giro con una targhetta in cui c’è scritto che ho la Tourette e mi scuso in anticipo se creo disagio a qualcuno. A volte mi vengono i tic alle gambe e cado da sola, per questo devo uscire con il girello”. Daniela Giannoni ha scoperto lo scorso gennaio di avere la Sindrome di Tourette, una malattia neurologica ancora poco conosciuta causata da un eccesso di dopamina nel cervello che rende a chi ne soffre difficile controllare il proprio corpo, e da allora ha deciso di raccontare la sua storia e la sua vita quotidiana su Instagram per “parlare non soltanto di Tourette, ma di tutto quello di cui sui social non si parla mai”. Non solo, Daniela, oltre alla Sindrome di Tourette, deve fare i conti con una sindrome da stress post traumatico, maturata dopo una violenza sessuale subita anni fa durante un viaggio studio in Inghilterra. È stata lei stessa a raccontarlo in un’intervista a Fanpage.

La Sindrome di Tourette non ha una cura e la porta a perdere il controllo del suo corpo per brevi momenti, facendole dire e fare cose incontrollate e talvolta non adeguate al contesto come darsi qualche pugnetto sulle scapole, per fischiettare o per lanciare qualche imprecazione sempre in inglese: “Credo che questi insulti che lancio in inglese siano legati alla terribile esperienza che ho avuto a 14 anni in Inghilterra – ha spiegato a Fanpage – quando ho subito violenze sessuali per due settimane. Non ho avuto il coraggio di dirlo a nessuno, nemmeno ai miei, fino all’anno scorso. Vorrei che nessuno facesse questo mio stesso, terribile errore”.