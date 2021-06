“Sono stati i 10 anni più memorabili della mia vita”. Con queste parole James Michael Tyler ha commentato la sua esperienza da attore nella serie cult Friends durante la ‘reunion’ alla quale ha partecipato via zoom. Ora Tyler, che nella serie è Gunther, il cameriere di Central Perk, ha annunciato di avere un cancro al quarto stadio e lo ha fatto durane una puntata del Today show della NBC. “Avevo 56 anni allora e ho fatto lo screening per il PSA, che è un antigene prostatico specifico. Ho capito subito quando ho controllato online e visto dalle analisi del mio sangue che c’era qualcosa che non andava”, ha raccontato l’attore ora 59enne. Poco dopo la chiamata del medico e la scoperta di un cancro che adesso si è diffuso anche alle ossa: “Alla fine probabilmente mi prenderà”, ha detto ancora Tyler.