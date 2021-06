Oggi è il giorno di Germania-Ungheria, ma è soprattutto il giorno dello scontro tra l’Uefa e il primo ministro ungherese Viktor Orbán, che nel giro di poche ore è diventato il grande assente della partita. Dopo le polemiche di ieri legate al rifiuto da parte dell’organo di autogoverno del calcio europeo di far illuminare con i colori arcobaleno lo stadio di Monaco di Baviera in cui si giocherà la partita, questa mattina è tornata la bufera. In risposta al rifiuto dell’Uefa, prima la città ha deciso di illuminare con la bandiera simbolo delle comunità Lgbtqi+ alcuni suoi edifici centrali come il municipio e l’Olympiaturm, la Torre Olimpica alta 291 metri e visibile da ogni parte della città. Poi, sempre dal palazzo del municipio, al centro di Marienplatz, la storica piazza della città, hanno iniziato a sventolare alcune bandiere arcobaleno al posto di quelle istituzionali della città. Allo stadio, questa sera, saranno distribuite agli spettatori circa 11mila piccole bandierine, per rendere comunque visibile la protesta in tv, e in giro per la Germania, 8 grandi stadi e 38 meno grandi, saranno illuminati con la bandiera arcobaleno, in un gesto che non passare inosservato.

Di fronte a queste prese di posizione, in mattinata è arrivato il dietrofront da parte dell’Uefa, che ha colorato con l’arcobaleno il suo storico simbolo. Da Nyon, la sede svizzera dell’organizzazione, è stata diramata una nota ufficiale in cui si legge che “è orgogliosa di indossare quei colori”, perché è un “simbolo che promuove tutto ciò in cui crediamo, una società più giusta ed egualitaria, tollerante verso tutti, indipendentemente dalla loro provenienza, credo o genere”. Subito dopo, l’Uefa ha cercato di difendersi dagli attacchi arrivati nelle scorse ore dal sindaco di Monaco, spiegando che non è stato il suo rifiuto ad essere politico, ma la richiesta stessa di colorare lo stadio “poiché legata alla presenza della nazionale ungherese”. “Per la UEFA – hanno concluso -, l’arcobaleno non è un simbolo politico, ma un segno del nostro fermo impegno per una società migliore e inclusiva”.

Così, a distanza di qualche minuto, è arrivata la risposta di Orban e la sua scelta di non presenziare alla partita, cancellando il viaggio che doveva portarlo in Germania. “Che lo stadio di Monaco – ha detto il premier ungherese all’agenzia stampa tedesca Dpa – o un altro in Europa siano o meno illuminati con i colori arcobaleno non è decisione dello Stato. Nell’Ungheria comunista – continua -, le persone omosessuali sono state perseguitate. Oggi lo stato non solo garantisce i diritti degli omosessuali, ma li protegge attivamente”.