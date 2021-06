La Allianz Arena di Monaco non potrà essere illuminata con i colori arcobaleno mercoledì sera in occasione della partita degli Europei tra Germania e Ungheria. La Uefa ha respinto la domanda fatta dal sindaco di Monaco, Dieter Reiter (Spd), volta a lanciare un segno di tolleranza ed uguaglianza, ma soprattutto in protesta contro la legge ungherese, approvata solo martedì scorso e fortemente voluta da Viktor Orban, che impedisce ai minorenni di accedere ad informazioni sull’omosessualità. “A ragione dei propri statuti di organizzazione religiosamente e politicamente neutrale ed alla luce del contesto politico – mirato in reazione ad una decisione del Parlamento ungherese – l’Uefa deve respingere la richiesta“, recita la motivazione dell’organo di autogoverno del calcio europeo. Il sindaco Reiter ha reagito definendo questa scelta “vergognosa” e annunciando che la città risponderà decorando i suoi palazzi dei colori arcobaleno.

Annacquando il senso dell’iniziativa, l’Uefa indica di aver comunque proposto alla città di illuminare lo stadio invece dopo la partita: il 28 giugno – il Christopher Street Liberation day – o tra il 3 ed il 9 luglio che è la settimana prevista per celebrare il Christopher Street Day nel capoluogo bavarese. La decisione potrebbe essere stata influenzata anche dal fatto che uno dei quattro vicepresidenti del comitato esecutivo dell’organismo del calcio europeo è l’ungherese Sándor Csányi, che probabilmente non è stato insensibile alle rimostranze del suo Paese. Il ministro degli Esteri ungherese Peter Szijjarto aveva infatti aspramente respinto l’iniziativa: “È dannoso e pericoloso mischiare sport e politica, l’esperienza storica dimostra che è sbagliato e i tedeschi per primi lo sanno”, ha dichiarato all’emittente televisiva nazionale tedesca, Ard.

Al contrario il governo di Berlino attraverso il portavoce della Cancelliera, Steffen Seibert, aveva appoggiato apertamente l’iniziativa: “La bandiera arcobaleno simboleggia che vogliamo vivere con rispetto per gli altri e in questo quasi tutto possono sicuramente riconoscersi”. La candidata di punta dei Verdi al cancellierato, Annalena Baerbock, ha commentato: “Per la tolleranza. Contro l’omofobia. Non solo quando si tratta di calcio. Mostriamo un chiaro segnale di pluralismo portando l’arcobaleno attraverso il Paese”. Il governatore del Land Baviera, Markus Söder, si è detto oggi dispiaciuto che lo stadio di Monaco non possa tingersi arcobaleno “sarebbe stato un segnale molto bello di tolleranza e libertà“. Il presidente dell’associazione di omossessuali e lesbiche della Germania, Christian Rudolph, ha manifestato aperta delusione “siccome non ci si vuole scontrare con i despoti, l’Uefa ha vietato di illuminare l’Allianz Arena nei colori arcobaleno. È la più grossa sconfitta di questo Euro2020″.

Il sindaco di Monaco Dieter Reiter in una conferenza stampa in Municipio si è detto “molto deluso” e ha lamentato che la Federcalcio tedesca (Dfb), che più volte si è dichiarata a favore del simbolo multicolore, non ha appoggiato apertamente la sua iniziativa. Reiter non crede che l’Uefa tornerà sulla sua decisione ma ha dichiarato che spera di aver presto occasione di parlare coi responsabili perché il problema si ripresenterà.

Per parte sua il centrocampista Leon Goretzka, dando il polso di tutta la squadra, si era espresso in modo favorevole alla scelta di illuminare lo stadio. Il capitano Manuel Neuer d’altronde già nelle prime due partite dell’Europeo ha sfoggiato una fascia arcobaleno al braccio come simbolo di tolleranza e lo farà anche mercoledì. L’associazione dei Christopher Steet Days tedesca ed Amnesty International intendono poi distribuire agli spettatori della partita domani 11mila bandierine color arcobaleno, così che anche se lo stadio non sarà illuminato, la protesta sarà comunque ampiamente visibile. E se l’Allianz Arena a Monaco non sarà illuminata in multi-cromia, la protesta verrà portata avanti in altre città: il portavoce dell’Eintracht di Francoforte, Axel Hellmann, ha twittato: “Allora altri stadi nel Paese devono mostrare la bandiera. Forza colleghi”. E Colonia ha già annunciato che seguirà l’esempio di Francoforte. Le foto dello stadio illuminato nei colori arcobaleno d’altronde sono già diffuse a macchia d’olio in tuti e media e nei social, anche se risalgono a gennaio quando l’Allianz Arena si tinse già in occasione del ricordo della Shoah.