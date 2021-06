Tra gli ospiti della puntata di Domenica In andata in onda su Rai ieri 20 giugno anche Nino Frassica e Paola Minaccioni, che hanno presentato il nuovo film in uscita il 24 giugno al cinema School of Mafia. Tuttavia nel corso della trasmissione Mara Venier si è fortemente irritata. Il motivo? Alcuni ospiti attesi non si sono presentati in studio. “So che mi avete portato tutto il cast.. Facciamoli entrare tutti”, ha detto la conduttrice.

Ma Paola Minaccioni: “Scusate, ci sono solo io, gli altri hanno avuto un contrattempo che si chiama Italia-Galles, sì la partita degli Europei. Hanno tutti riti propiziatori: la birretta, la pizza..”. E la conduttrice indispettita: “Sei stata l’unica che ha accettato l’invito allora, ti ringrazio. A me dispiace, non lo trovo garbato“. Poi l’intervista è continuata serenamente, anche grazie all’ironia e alla comicità dei due attori comici.