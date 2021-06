Stando a quanto riportato da Il Messaggero, l’influencer Deianira Marzano (seguita da più di 330 mila follower su Instagram) ha pubblicato un video in cui Antonella Elia lava piatti e pentole utilizzando il sapone. Nulla di strano se non fosse che il tutto sarebbe accaduto a bordo di una barca, per poi sciacquare le stoviglie direttamente in mare.

Il gesto dell’ex opinionista del Grande Fratello Vip ha fatto letteralmente infuriare il web: “È da incosciente! Lo sanno pure i bambini che non si può buttare la saponata a mare, perché è dannosa per l’ecosistema marino. Ma cosa le passa per la testa? Credevo fosse amica della natura e dell’ambiente”, ha commento un’utente su Twitter. Oppure: “Ma Antonella Elia che lava i piatti a mare col sapone? Con Pietro (Delle Piane, il compagno, ndr) che dice ‘Brava non inquinare.. Poco sapone’.. “Questa gente non si rende conto del potere mediatico che ha e può influenzare altri a fare lo stesso“.