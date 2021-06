Manca sempre meno alla nascita di Luna Marie, la bimba che Belén Rodriguez aspetta dal compagno Antonino Spinalbese. La showgirl argentina dovrebbe partorire tra 3-4 settimane e condivide sui social le tappe dalla gravidanza. Tuttavia sembra che stavolta voglia tenere qualcosa per sé e, a chi glielo fa notare, risponde così sui social: “Non è che io sia diventata antipatica, sono un po’ gelosa della mia gravidanza, questo mi sta accadendo. Sento che è la cosa più giusta da fare, mi sento serena così. Sono un po’ stanca ma sto bene”.

Questa gravidanza sarà quindi all’insegna della riservatezza? Intanto Belén vuole condividere con i propri fan il “segreto” per rimanere sempre in forma: il pilates. “Non ho mai smesso di farlo in gravidanza. Devo dire che a differenza della scorsa gravidanza ho tenuto i muscoli attivi, cosa che mi aiuterà per il post parto”, afferma a tal proposito. Insomma, tutto è pronto. Presto Belén diventerà mamma bis: dopo il primogenito Santiago avuto da Stefano De Martino, adesso non vede l’ora di stringere tra le propria braccia la femminuccia.