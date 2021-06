“Se mi sento un titolare? Dico di sì: il mister ci ha sempre alternati (con Immobile ndr). Ripeto: siamo in 26, l’Italia vuole arrivare in fondo e c’è bisogno dell’aiuto di tutti. Mancini è preparato e fa le scelte migliori in base alla partita, sta a noi farci trovare pronti”. Così Andrea Belotti, in conferenza stampa alla vigilia di Italia-Galles al fianco del ct, segno quindi che domani l’attaccante del Toro dovrebbe giocare. Certo, ci spero. Sogno di giocare – risponde -, ma per ora non sappiamo niente, dipenderà dalle scelte del mister. Posso dire che è emozionante come lo è stato nella prima partita, anche se non ho giocato da titolare. Era la gara di debutto, in casa: rivedere i tifosi allo stadio è stata un’emozione grandissima”.