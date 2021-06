A Che Tempo Che fa dove ha avuto ospiti come Jane Fonda, Sharon Stone, Whoopi Goldberg, Susan Sarandon, Gleen Close, Ron Howard, Greta Thunberg, il 44° Presidente degli Stati Uniti Barack Obama, Pelè, Bill Gates. E Fabio Fazio resterà in Rai almeno per due stagioni: “Per restare a Viale Mazzini si è spogliato di quel 50% di quote che gli avrebbe impedito di essere produttore e conduttore di un programma Rai, ora è un conduttore come tutti gli altri, il suo programma ‘Che tempo che fa’, in onda la domenica sera su Rai3, è confermato nei prossimi palinsesti autunnali“, si legge nell’articolo firmato da Tiziana Leone. Per il momento, il conduttore canta. E lo fa sulle note di Mille, la hit di Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti. Su Twitter posta un video dove, in macchina, si lascia andare con “la sua” Orietta (ospite fissa di Che tempo che fa): “Una canzone che mi ha già conquistato”.