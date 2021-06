Circola in particolare in America Latina e da oggi per l’Oms diventa “variante di interesse”. Si tratta della mutazione di Sars-Cov-2 rinominata ‘Lambda’, che è stata individuata per la prima volta in Perù nell’agosto 2020 e segnalata in tutto in 29 Paesi. Da ricordare però che le “varianti di interesse” (variants of interest – Voi), definizione che contraddistingue quelle potenzialmente interessanti, solo in via teorica potrebbero avere conseguenze significative a differenza delle “variants of concern” (Voc), cioè “preoccupanti” come quella inglese, sudafricana, brasiliana e indiana.

Lambda, che viene monitorata da tempo, è stata associata a tassi sostanziali di trasmissione comunitaria in più Paesi, con una prevalenza crescente nel tempo in concomitanza con l’aumento dell’incidenza di Covid-19. L’incidenza maggiore è in America Latina, in particolare Cile (31% di prevalenza complessiva. Nonostante l’efficiente campagna di immunizzazione nel Paese le terapie intensive quasi sature e Santiago è tornata in lockdown), Perù (9%), Ecuador (8%) e Argentina (3%). Secondo le autorità peruviane, riferisce l’Oms, l’81% dei casi di Covid-19 diagnosticati dallo scorso aprile nel Paese è associato al ceppo Lambda.