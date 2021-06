È calato il gelo nello studio del programma pomeridiano di Rai 1 Oggi è un altro giorno dopo l’agghiacciante gaffe di Memo Remigi. È successo nella puntata andata in onda lunedì 14 giugno: il cantante è musicista è una presenza fissa nel cast della trasmissione condotta da Serena Bortone e ieri ha voluto omaggiare assieme a Jessica Morlacchi i fratelli Gianni e Marcella Bella.

“Gianni Bella e Marcella sono fratello e sorella purtroppo Gianni non c’è più ma ha scritto delle cose fantastiche”, ha detto Memo Remigi prima di iniziare ad esibirsi sulle note di “Montagne verdi“. Le sue parole non sono passate però inosservate e così, terminata la canzone, Serena Bortone è subito intervenuta, facendo notare l’errore: “Preciso che a Gianni Bella gli abbiamo allungato la vita perché è vivo”, ha detto la conduttrice. In studio è calato il gelo, seguito da qualche risata. Grande imbarazzo per Memo, che non ha proferito parola.