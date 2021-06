“Che fine ha fatto Ciro? “E’ sceso di casa circa 5 giorni fa, da lì non è più tornato”, sostiene la sorella in un video pubblicato sui social. Ciro è uno youtuber. Ha 18 anni, e tutti lo conoscono con il nome di Mr Peto. Su Youtube è seguito da 470mila persone e, grazie ai suoi video, è diventato un idolo per molti teenager.

Ora però è scomparso. La famiglia lo sta cercando da giorni. Di lui non si hanno notizie. “Era sceso per prendere delle medicine per mia sorella che è incinta e non stava bene. E non più tornato. Non entra su WhatsApp, su Instagram, gli abbiamo mandato un sacco di messaggi, fatto un sacco di chiamate. Ho provato a contattare qualche amico stretto, ma non sa nulla. Ho contattato la ragazza, Jessica, anche lei è abbastanza preoccupata. Non lo sente nessuno”, ha detto la sorella.

“Se hai avuto qualche problema, sai che la tua famiglia è sempre qui con te. Non ti sentiamo da un sacco”, è il messaggio. C’è grande preoccupazione tra i fan di Mr Peto, anche se c’è chi sospetta che possa essere una mossa di marketing. Qualche mese fa un collega di Ciro, tale Zerbiian, aveva messo in scena una sparizione simile… per poi annunciare la data di uscita del suo primo libro. E ora? Cosa sta succedendo a Ciro? Ha ragione chi ha messo in dubbio la vicenda?

Se è scomparso, come mai i suoi follower su Instagram continuano a salire nonostante il suo profilo privato (ci dev’essere qualcuno che li accetta) e i video vengono pubblicati sul suo canale Youtube? E perché non è stata ancora fatta una denuncia? A questo ha risposto l’editor del suo canale, nonché uno dei migliori amici del 18enne: “Provvederemo presto a fare eventuali denunce alla polizia se capiamo sia il caso, o semplicemente è successo qualcosa che abbia scaturito in lui questa (fuga). Il suo ultimo video è uscito non appena 48h fa, quel video è stato registrato circa una settimana fa (sono stato io a caricarlo), speravo le cose cose si risolvessero e ho cercato di mantenere l’autonomia del canale come se nulla fosse, ma è arrivata l’ora di fare questa denuncia”.