È morto Giuseppe Poliseno. Il rapper barese, conosciuto ai più con il nome d’arte ‘Toki‘, è scomparso a soli 41 anni nella serata di sabato 12 giugno. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, sembra che l’uomo stesse scontando gli arresti domiciliari nel quartiere Carrassi di Bari, a casa del padre. Proprio quest’ultimo ha lanciato l’allarme chiamando i carabinieri che, una volta giunti sul posto, hanno trovato il corpo nudo ed esanime del rapper. Addosso solo un indumento intimo femminile, a terra una parrucca e una macchia di sangue con un’impronta di scarpa. Due webcam e i siti porno sul computer ancora acceso della camera.

Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri, coordinati dal pm di turno Ignazio Abbadessa, che nelle prossime ore deciderà se disporre l’autopsia per chiarire se sia trattato di un malore, un’overdose o se ci siano altre persone coinvolte. Tanti i messaggi di cordoglio, in particolare su Facebook: “Una notizia sconvolgente.. fai buon viaggio”, ha scritto qualcuno dei suoi fan. Oppure: “Lo seguivo su Instagram.. poi all’improvviso è sparito. Riposa in pace“.