L’esultanza e la gioia dei tifosi azzurri dopo la vittoria per 3 a 0 contro la Turchia, nella partita di esordio degli Europei 2021. Circa 15mila spettatori hanno assistito al match all’Olimpico. “Non poteva andare meglio come esordio, partita bellissima. Un pensiero agli infortunati e a Wembley” i commenti dei tifosi in uscita dallo stadio