“Ora dobbiamo predisporci, come stiamo facendo, a rispettare le nuove indicazioni del Cts“. Lo ha detto Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio, in occasione della visita all’hub vaccinale dedicato ai ragazzi della fascia d’età 12-16 anni. “Per il cittadino sotto i 60 anni – ha affermato – non cambierà niente, sarà il sistema sanitario che provvederà alla somministrazione adeguata in base all’età, secondo le linee guida fornite ieri dal Cts”