La ‘seconda fase della carriera di Orietta Berti’ viene sancita da Mille, il suo nuovo singolo insieme a Fedez e Achille Lauro. Chi se lo sarebbe mai aspettato? Fino a qualche mese fa, nessuno. Poi le prime avvisaglie: le belle parole per il rapper milanese durante l’intervista a FqMagazine e la battuta a Che tempo che fa. E oggi, 11 giugno, il loro brano è stato pubblicato. Alle 24 spaccate i tre cantanti e Chiara Ferragni hanno condiviso l’emozione in diretta con i follower.

Protagonista indiscussa proprio Orietta: “Io ho dormito dalle 2 alle 4 e sto bene, non dormo mica tutta la notte“. “Ma cosa fai tutta la notte? La tua famiglia è a letto?”, ha chiesto Fedez. E lei: “Certo, loro sono a letto. Io il resto della notte faccio tante cose, leggo, telefono ai miei amici in Australia, in Canada, faccio il ragù e lo metto in freezer così quando sono via i miei uomini si fanno le tagliatelle”. E poi ha concluso: “Mi piace vivere di notte, c’è un bel silenzio…Ho a volte, specialmente d’estate, metto i dischi molto forte. I vicini di notte mi telefonano: ‘Abbassare la musica per favore'”.