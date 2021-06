“L’hamburger perfetto“, ha scritto Gordon Ramsay su Instagram come didascalia del video di presentazione della sua ultima invenzione dal nome ‘Onion tatin burger’. Non la pensano come lui la maggior parte dei follower. Non tutti certo ma.. quasi. E lo hanno detto senza troppi giri di parole: “Perfetto per dislocare la mascella“, ha scritto un utente. “Onestamente sembra una schifezza”, ha commentato qualcun altro.

Eppure lo chef di fama mondiale, che sta collaborando con The O2 per l’inaugurazione della nuova destinazione culinaria estiva di Londra, lo ha presentato con tanto di video-ricetta. Più di 20 ingredienti tra cui burro di mele, tre tagli di manzo, cipolla e pasta sfoglia: tutto ispirato alla tarte tatin. I follower non glielo hanno fatto passare, anzi hanno rincarato la dose scrivendo: “Ti ho visto ridere nei ristoranti per hamburger estremamente grandi, impossibili da mordere e ora rispondi con questa mostruosità..”. Intanto il video ha superato 2.2 milioni di visualizzazioni e l’hamburger è già, come dire, sulla bocca di tutti.