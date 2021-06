Paura in volo per Joe Bastianich. È stato lo stesso chef a raccontare sui social quanto accaduto mentre era in aereo da Los Angeles a Nashville: “Quindi oggi è successo questo: volo Delta n. 386 da LAX a BNA, un folle si è precipitato nella cabina di pilotaggio urlando che l’aereo doveva atterrare…”, ha scritto l’ex giudice di Masterchef su Instagram pubblicando un video che immortalava proprio il momento in cui l’uomo è stato immobilizzato e portato via a forza lungo il corridoio dell’aereo.

“Non vi drogate”, ha commentato tra parentesi elogiando il coraggioso gesto di alcuni passeggeri che hanno immobilizzato il folle legandogli i piedi e le mani per poi trascinarlo via. E poi ancora, come in una vera telecronaca, ha aggiornato su quanto stava avvenendo spiegando che hanno dovuto fare un “atterraggio di emergenza ad Albuquerque ,NW”, rimanendo bloccati per un po’ prima di poter ripartire fortunatamente senza conseguenze.