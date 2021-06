“E vai di ‘tutta la notte’ fino a settembre“, sono bastate queste poche parole di Ermal Meta su Twitter a scatenare una vera e propria “bufera”. In tanti ci hanno visto un riferimento a Sangiovanni, l’ultimo vincitore della categoria canto di Amici di Maria De Filippi. Non solo nel suo ultimo singolo Malibu Sangio (così lo chiamano i fan) canta “Nella città.. di notte si tace” ma un altro singolo di successo si intitola Tutta la notte.

Eppure lo stesso Ermal ha poi specificato: “Nessuno in particolare per carità! È la stagione del ‘tutta la notte'” e poi ancora: “Wow che dramma!! Sono solo io a sentire ‘tutta la notte’ nel 50% delle canzoni estive? Se sono l’unico allora chiedo venia!”. E qualcuno ha risposto: “E cosa dovremmo sentire? In estate abbiamo bisogno di muovere il cu*o, non di deprimerci o di canzoni d’amore”. Lui poi ha concluso: “È sempre bello disagiare insieme, non riesco a smettere di ridere. Io sono responsabile di quello che dico, non di quello che viene capito” . E quando un fan gli ha scritto: “Cag*ami ti prego” lui, ironico, ha replicato: “Ma che brutta richiesta”.