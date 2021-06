Intervistato da Peter Gomez in occasione dello speciale del Fattoquotidiano.it “Come stai il calcio?” (RIVEDI TUTTI GLI EVENTI), l’ex patron dell’Inter Massimo Moratti ha espresso tutta la sua preoccupazione per i Neroazzurri, e per le difficoltà economiche che sta attraversando il club. “L’Inter di Zhang? La preoccupazione c’è per forza. Questi signori sono arrivati con la voglia di spendere tantissimo e di fare una squadra fortissima. Deve essere successo qualcosa di grave in Cina, li hanno obbligati a lasciare le attività”