Non sono ancora finite le avventure per i naufraghi dell’Isola dei Famosi 2021. A due giorni dalla finale, i concorrenti stanno tornando in Italia dall’Honduras. Ad aspettarli diverse ore di viaggio e anche qualche imprevisto, prontamente raccontato dai protagonisti sui social. Matteo Diamante ha filmato i compagni preoccupati per il viaggio di rientro: “Tempesta pre partenza e aereo fermo… torneremo mai? Ansia”, ha scritto. E Awed (il vincitore) ha commentato: “Mi sto cag*ndo addosso“.

Proprio poco fa i naufraghi hanno riferito di essere riusciti ad atterrare. Poi, la corsa: “Riusciremo a prendere la coincidenza per Milano?”. Giusto in tempo, i ragazzi sono riusciti ad imbarcarsi per l’ultimo aereo che li porterà in Italia: “Che sensazione strana, l’ultimo anello che mi ricongiungerà alla mia famiglia… dopo così tanto tempo. Chissà come mi vedranno cambiato..”, ha concluso Matteo su Instagram.