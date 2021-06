È terminata da poco la stagione di Uomini e Donne, il “talk dei sentimenti” condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Anche quest’anno, tra le protagoniste indiscusse del Trono Over (che, tuttavia, è stato ormai unito a quello classico) non poteva mancare Gemma Galgani. E proprio lei, in una recente intervista rilasciata a Nuovo, ha dichiarato: “Per la prossima stagione voglio trovare un uomo che mi sposi, ed è proprio per questo che in questi anni ho troncato le relazioni. Io voglio sposarmi“.

Non demorde dunque la dama torinese, oggi 71 enne. Nonostante i ripetuti fallimenti sentimentali (primo fra tutti il matrimonio che durò meno di un anno), lei crede ancora nell’amore, crede ancora nel ‘per sempre’. “Non mi voglio certo fare suora. La mia santa protettrice si chiama come me, Gemma Galgani, e non ha ancor esaudito il mio desiderio”. E poi ha lanciato una frecciatina agli hater: “Alla mia età a cosa dovrei pensare? Al funerale?“. Riuscirà Gemma ad esaudire questo desiderio il prossimo anno?