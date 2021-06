“Guardando dei film stasera ho notato che ci sono ben pochi personaggi femminili in cui potrei rivedermi. Donne senza lifting, senza ritocchi, senza botox. Donne che abbracciano il proprio viso e tutte le esperienze che esso mostra”. Inizia così il post pubblicato da Shannen Doherty (50 anni) su Instagram domenica 6 giugno. Brenda di Beverly Hills 902010 ha voluto porre l’attenzione sui modelli di donna imposti dalla società. Forte della propria esperienza e della battaglia che combatte contro il tumore al seno dal 2015, ha continuato a scrivere: “Io ho vissuto. Io amo il fatto di aver vissuto e il fatto che la mia faccia rifletta tutta la mia vita. Sono sopravvissuta al cancro e io ora mi abbraccio. Finalmente”.

Infine ha concluso: “Basta con la percezione di noi stessi che le riviste e Hollywood tentano di imporci. Voglio vedere donne come me. Donne come noi“, queste le parole che accompagnano un selfie acqua e sapone, senza trucco e senza filtri speciali. Non una diva del cinema ma una donna semplice e la libertà di esserlo.