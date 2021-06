La pandemia di Covid-19 “non è stato uno stress test straordinario soltanto per gli atenei, per le università, lo è stato per l’intera società, lo è stato per tutti in ogni parte del mondo”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico dell’Università degli Studi di Milano. “Ed è bene mantenere alta l’attenzione su quanto avvenuto soprattutto perché quando l’emergenza sarà alle nostre spalle sarà bene non cancellarla dal ricordo, tenerla sempre presente per ricavarne alcuni criteri di comportamento”