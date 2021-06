Durante la finale dell’Isola dei Famosi andata in onda ieri 7 giugno su Canale 5, la produzione ha riservato alcune sorprese ai naufraghi. Tra queste, la possibilità di riabbracciare i loro cari. Per Ignazio Moser c’è Cecilia Rodriguez (sorella della più nota Belén), con cui si era fidanzato all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2. Tuttavia, quando i due si sono rivisti, è accaduto qualcosa di inaspettato. Ilary Blasi ha infatti invitato Ignazio a scavare nella sabbia e a cercare un fantomatico anello, dopo che lui aveva espresso più volte il desiderio di chiedere la mano a Cecilia. Ma il naufrago ha replicato: “Ti ringrazio da morire però sono cose che ci piace tenere solo per noi. Il nostro rapporto è nato sotto le telecamere, abbiamo già dato tanto alle telecamere”.

“Ignazio però non ti ricapita più un momento così..”, ha detto la conduttrice. E Cecilia: “Non abbiamo bisogno di questo, abbiamo sempre detto che faremo una festa dell’amore perché io vorrei morire affianco a lui..” e allora la padrona di casa: “Ovviamente era simbolico ma se non te la senti va bene, non voglio insistere”. E sul web in molti hanno apprezzato: “Bravi, hanno detto no alla spettacolarizzazione di un momento intimo” oppure “Sono belli belli, non gli avremmo dato una lira e 4 anni dopo invece sono ancora qua, più forti di prima”.