Anche Amadeus ha voluto condividere su Instagram la foto che immortala il momento in cui lo hanno vaccinato, mentre indossa una maglietta bianca con la scritta ‘The time is now‘, ‘Il momento è adesso’. “Ieri sera è toccato a me! Vaccino fatto, finalmente“, ha annunciato il conduttore de I Soliti Ignoti, che ha atteso fino al 7 giugno il suo turno per la vaccinazione anti Covid. Tantissimi i commenti di sostegno e felicitazioni da parte di colleghi e fan.

