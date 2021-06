Un terremoto di magnitudo 4.7 all’alba di martedì mattina ha svegliato i cittadini di Sebenico, nella Dalmazia centrale, in Croazia. La scossa è stata avvertita anche in Italia e aveva epicentro a 13 chilometri a sud-est della città dalmata. Diverse telecamere hanno ripreso il momento esatto in cui la terra ha cominciato a tremare. Tra queste quelle dell’organizzazione no-profit Sibenic-Meteo che ha condiviso le immagini riprese da Brodarica e da Zaton su YouTube. Secondo i media locali non ci sono morti né feriti, ma solo danni lievi sulle automobili.

Video/Croatia – Live panorama view