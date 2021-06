Una scossa di terremoto di magnitudo 4.7 sulla scala Richter è stata avvertita questa mattina in Dalmazia, nella città di Šibenik (Sebenico). Il sisma è avvenuto attorno alle 6 italiane, e il suo epicentro è stato localizzato a 13 chilometri a sud-est dalla città dalmata di quasi quarantamila abitanti. Al momento non sono riportate notizie riguardanti morti o feriti, ma i media raccontano di alcuni danni alle automobili.

Il terremoto è stato percepito in quasi tutta la costa adriatica della Croazia, da Fiume a Dubrovnik. Secondo quando riferisce la stampa, il sisma ha generato panico in tutta la Dalmazia, soprattutto nella zona di Zara. e in parti della Bosnia. La scossa è stata avvertita anche dall’Italia, dove sono partite numerose segnalazioni. Solo lo scorso anno, la Croazia è stata colpita da due forti scosse di terremoto. Il 22 marzo nella capitale Zagabria è stata avvertita una scossa di magnitudo 5.5, mentre lo scorso 29 dicembre, la regione di Sisak, nella Croazia centrale, è stata colta da un devastante sisma di magnitudo 6.4, con 7 morti, numerosi danni agli edifici e quasi 4mila sfollati.