Il deputato ex leader della Cgil ed ex segretario del Pd, Guglielmo Epifani, è morto all’età di 71 anni. L’onorevole è stato presente in Aula anche negli ultimi mesi e in uno dei suoi ultimi interventi, del 12 maggio scorso, durante il question time rivolto al presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha parlato dei morti sul lavoro, chiedendo al governo quale iniziative intendesse prendere in tema di sicurezza e vigilanza nei luoghi di lavoro.