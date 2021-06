I nuovi casi di coronavirus registrati in Italia oggi sono 2.275, frutto di 149.958 tamponi molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore. Come sempre accade la domenica, visto il numero più basso di test, il tasso di positività torna a salire dall’1 all’1,5%. Il numero dei positivi però è in calo sia a rispetto a sabato (2.436) sia rispetto a una settimana fa, quando furono 2.949 con un’incidenza all’1,7%. Il bollettino del ministero della Salute comunica inoltre 51 morti in un giorno. Continua a migliorare la situazione negli ospedali: i posti letto occupati in terapia intensiva calano di 14 unità, così come sono 230 in meno le persone ricoverate per Covid nei normali reparti. Si registrano infine 5.321 guariti nelle ultime 24 ore.

Nella settimana appena conclusa in Italia sono stati registrati in totale 16.436 contagi, ovvero 7.400 in meno rispetto ai 23.836 della settimana 23-30 maggio. I decessi in 7 giorni sono stati 477, quasi la metà rispetto agli 821 della scorsa settimana. Anche i nuovi ingressi in terapia intensiva sono passati da 268 ai 198 della settimana dal 31 maggio al 6 giugno. Ad oggi sono 774 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia. Domenica scorsa nei reparti di rianimazione i letti occupati erano ancora 1.061.

I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono invece 5.193. Ci sono 1.398 persone ricoverati in meno rispetto a domenica scorsa, quando i pazienti Covid in area medica erano ancora 6.591. Continua anche la discesa degli attualmente positivi al virus: oggi sono 192.272 (-3.097 rispetto a ieri), una settimana fa erano 238.296.

Oggi sono 9 le Regioni italiane in cui il numero di contagi giornalieri resta sopra la doppia cifra, ma sono anche le 9 Regioni più popolose del Paese. Fa eccezione solamente il Veneto, che registra solamente 90 nuovi casi. La Lombardia registra invece 359 positivi in 24 ore, seguita dalla Sicilia con 275, dalla Campania con 255 e dal Lazio con 233. La Toscana comunica altri 193 nuovi casi, poi c’è l’Emilia-Romagna con 172 casi. Cala il numero di contagi ma si resta sopra quota 100 in Puglia (139), Piemonte (129) e Calabria (128), dove ieri invece i nuovi casi erano appena 76.