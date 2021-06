“Nooo, perché ti stravolgi così il viso?”, “Ti adoro però troppo in viso tesoro..” oppure “Irriconoscibile“. Questi sono alcuni dei commenti sotto al post Instagram di Gianni Sperti pubblicato nella giornata di ieri 3 giugno. Sono bastati due scatti di uno shooting ad alzare il polverone. Nella seconda foto in particolare, quella del primo piano, l’opinionista di Uomini e Donne sembra effettivamente un po’ gonfio ma lui assicura: “La foto è stata scattata lo stesso giorno in cui ho scattato le foto degli ultimi tre post. Non avendo le siringhe portatili, è impossibile che io abbia potuto fare un ritocchino tra uno scatto e l’altro. In quella foto ho un’espressione diversa che a me piace. Capisco che ad alcuni possa non piacere ma…anche meno, grazie. Ora spero riusciate a dormire più serenamente”.

E tra i tanti che lo difendono (“Sei una meraviglia”, “Super top”) c’è anche Sandra Milo, la quale ha scritto: “Mai aspettarsi di esser necessariamente compresi. Ciò che conta alla fine è sapere di aver agito, secondo propria coscienza, per il meglio”. Il commento è una chiara risposta alla didascalia della foto scelta dallo stesso Gianni: “Ci sarà sempre qualcuno che non comprenderà una tua scelta. Ma si sceglie per proseguire, non per essere compresi”.